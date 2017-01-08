搶攻圍爐大餅 家樂福發表百道年菜
春節將屆，家樂福今(8)日在桃園市桃園區經國店發表年菜，至29日推出上百道預購，搶攻圍爐商機。
家樂福表示，兼顧消費者更多選擇及家庭需求，今年年菜特別增加套餐組合且相當平價，不用2,000元就有9道菜，也強調地方風味與名店特色，更首度引進金門美味。
家樂福指出，繼去年首推飯店星級年菜受到消費者青睞，今年也持續與知名飯店如義大皇家酒店、圓山大飯店、復興空廚、華園飯店與星享道酒店攜手合作，另外還有星級冷凍年菜免費宅配到府。
家樂福說，為衝買氣不僅有單筆滿額送，至15日購買指定年菜商品滿1,500元送100元商品提貨券；線上購物也自今年首度加入年菜戰局，13日至20日註冊成為新會員，立即享100元折扣代碼。
(工商)
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