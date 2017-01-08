黃之鋒來台座談 3陳抗者遭管束

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香港社運人士今天參加由時代力量舉辦的論壇，警方下午指出，有3名愛國同心會成員不斷咆哮員警「警察奴才」，且拒絕配合身份查證，依職權實施保護管束，但均無重大衝突發生。

香港社運人士黃之鋒與香港議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰等人應邀來台參加時代力量所舉辦的「時代眾志‧自決力量-臺港新生代議員論壇」，並於昨天凌晨抵達台灣。

台北市警察局中山分局表示，愛國同心會、中華統一促進黨獲悉後，便號召群眾前往桃園國際機場、松江101國際會議中心等地陳抗，並發生叫囂、推擠衝突。

中山分局指出，警方今天在會議現場外5次舉牌警告、命令解散，但現場群眾仍持續高呼口號不願離去，其中愛國同心會林姓、葛姓、蕭姓成員不斷咆哮警方「警察奴才」，且拒絕配合身份查證，因此員警依職權將3人實施保護管束，後續將檢視蒐證情形，依法傳喚偵辦。

警方呼籲，民眾及相關團體應以和平、理性方式表達訴求，若有暴力行為，警方除了即時作為外，也會依法蒐證、絕不寬貸。1060108

(中央社)