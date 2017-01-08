抗議香港社運人士 愛國同心會3人脫序遭警管束

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警方對脫序的陳抗人士，依警職法，施以暫時的保護管束。(胡欣男翻攝)

香港社運人士昨天凌晨抵台，參與時代力量黨團舉辦的座談會，接連遭遇抗議嗆聲。今天上午，愛國同心會約20名成員，駕車至北市松江路座談會外喊口號，轄區中山警分局勸導後，依集會遊行法5次舉牌警告、命令解散、制止，但群眾仍持續高呼口號不願離去，甚至咆哮：「警察奴才」且拒絕配合身分查證，警方依警察職權行使法，對3名脫序成員實施保護管束，中午前讓3人離開。但後續仍將檢視蒐證畫面，依法傳喚偵辦。

中山分局指出，7日下午，統促黨動員約300人、愛國同心會約15人，以「抗議港獨、臺獨」為由，至松江路101號座談會現場前舉標語呼口號，抗議「時代眾志、自決力量：2017台港新生代議員論壇」座談會活動，警方嚴密部屬警力維安。

統促黨一度與員警推擠，經舉牌制止，群眾見優勢警力強力執法，遂陸續離開。另愛國同心會成員持續占據人行道呼喊口號，警方舉牌警告後，抗議人士也陸續離開，展現警方保障言論自由與嚴正執法兼顧的決心。

今天上午8時45分，20名抗議人士又聚集於香港社運人士下榻的飯店，因現場未舉標語及喧鬧，警方加強監控，並派員安全護送至座談會現場。

隨後8時55分，愛國同心會成員約20人，駕車至座談會現場呼喊口號，經警方勸導，仍不斷喊口號、拒不離開，中山分局依集會遊行法，於9時18分、9時28分、9時40分、9時58分、10時55分，5次舉牌警告、命令解散、制止，惟現場群眾仍然持續高呼口號不願離去，現場愛國同心會林、葛、蕭姓成員，甚至不斷咆哮「警察奴才」，且拒絕配合身分查證，警方依警職法，對3人分別於派出所、車上、現場實施保護管束。後續將檢視蒐證情形，依法傳喚偵辦。

上午11時42分左右，座談會順利結束，因已無保護管束理由，警方就地讓3人離去，並護送參加會議人員至中正區參加後續行程，過程平和順利。

中山分局強調，向來尊重民眾言論表達自由，警方執法均會公平合理考量人民集會權利，與其他法益間之均衡維護，必定依法行政、落實蒐證、嚴正執法，也呼籲民眾應以和平、理性的方式表達意見與訴求。

(中時)