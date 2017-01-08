武德宮財神廟圓醮 武財神降旨50家宮廟共襄盛舉
雲林縣北港鎮武德宮財神廟祈安圓醮，8日由開基中路武財神親駕出巡，在北港進行「步踏金磚賜財賜福」遶境活動，來自全台超過50家贊誼宮廟、60頂神轎同時遶境北港，湧入近4萬名信眾，創下北港地區紀錄，熱鬧非凡。
武德宮「步踏金磚賜財賜福」遶境活動，今天上午8點先鋒官神轎率先出廟，60頂神轎和儀仗隊伍分從6個集結點陸續匯入，伴隨神將、陣頭、藝閣與隨香行列，延展出1條數公里的遶境長龍，沿途信眾虔備香案金燭、鮮花敬果恭候迎接。
遶境神轎隊伍在傍晚開始入廟，晚上7點許武德宮廟埕展開長達3小時的動感表演，迎接陸續入廟的友宮陣頭，最後還有聲光震撼效果堪比跨年晚會的電子煙火施放，活動在午夜前圓滿結束。
武德宮主委林安樂表示，原先廟方人員規劃普度施食圓滿後，由開基老武財公率同先鋒官神轎遶境北港，但在圓醮前2個月的1次降壇，武財神忽然指示將會邀請50位天上神聖友好陪同遶境，隨後各地友廟、分靈果真紛紛接獲神明指示，出陣共襄盛舉，相當玄奇。
信眾指出，一般遶境活動，若有10餘頂神轎率同儀仗、藝陣參與即屬大型規模，此次武德宮邀集了60頂神轎同來贊境，陣容空前浩大，其中西螺福興宮太平媽的儀仗隊伍即有600餘人。而草屯敦和宮、南崁五福宮等同樣主祀武財神的廟宇，也前來共襄盛舉。
(中時)
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