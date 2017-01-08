海倫清桃認結婚18年 非混血是越南人

藝人海倫清桃今天驚傳在社群網站臉書自爆已婚、曾流產，原以臉書帳號被盜回應，下午與結婚18年的老公戴先生牽手現身向外界道歉，海倫清桃是越南人非混血兒。

被稱為「越南林志玲」的海倫清桃（阮菁桃）上午在臉書（facebook）突然宣布要跟大家說個故事，「說完這個故事我就會退出演藝圈當個平凡的人」，自爆已婚、曾流產等事，引起粉絲震驚。

海倫清桃上午受訪表示，臉書帳號被盜，貼文不是她本人寫的，沒要退出演藝圈。下午在台北舉辦記者會，海倫清桃與老公牽手現身、鞠躬道歉，戴先生承認貼文是他寫的，且海倫清桃是越南人，不是台越混血。1060108

(中央社)