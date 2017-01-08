花毯節落幕 2018張明信片邀親友花博見
2016台中國際花毯節今天落幕，台中市觀旅局特地準備2018張明信片，提供現場賞花遊客索取、書寫、寄出明信片，邀約國內、外親友相約2018台中世界花博相見。
不少民眾一大早就在臨時郵局前排隊填寫親友地址，不到中午，2018張明信片湧入臨時郵筒。
來自台北的王小姐一口氣寫了10張明信片寄給加拿大、日本北海道及上海的親友，祝福新年快樂外，也相約一定要來看2018台中世界花博。
台中市觀旅局表示，為花博暖身的花毯節，16天的展期跨越耶誕節、元旦年假，帶進140多萬的賞花人潮；不少旅客誤以為花毯節就是花博，觀旅局強調花博是2018年9月開始試營運，11月才開幕。
觀旅局指出，今年花毯節重視活動的品質及與推動在地的觀光產值，其中在地郵局合作推行2016台中國際花毯節專屬明信片，及與麗寶樂園共同合作推出「遊花毯、玩麗寶、逛Outlet、住福容」后里雙樂園、雙倍歡樂活動等。
台中市政府首度將花毯節移師后里環保公園，整合觀光、交通、警察、經發、農業、新聞及社會等各局處共同舉辦，除為2018台中世界花博暖身，也期盼帶動區域觀光資源均衡發展。1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。