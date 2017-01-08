花毯節落幕 2018張明信片邀親友花博見

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2016台中國際花毯節今天落幕，台中市觀旅局特地準備2018張明信片，提供現場賞花遊客索取、書寫、寄出明信片，邀約國內、外親友相約2018台中世界花博相見。

不少民眾一大早就在臨時郵局前排隊填寫親友地址，不到中午，2018張明信片湧入臨時郵筒。

來自台北的王小姐一口氣寫了10張明信片寄給加拿大、日本北海道及上海的親友，祝福新年快樂外，也相約一定要來看2018台中世界花博。

台中市觀旅局表示，為花博暖身的花毯節，16天的展期跨越耶誕節、元旦年假，帶進140多萬的賞花人潮；不少旅客誤以為花毯節就是花博，觀旅局強調花博是2018年9月開始試營運，11月才開幕。

觀旅局指出，今年花毯節重視活動的品質及與推動在地的觀光產值，其中在地郵局合作推行2016台中國際花毯節專屬明信片，及與麗寶樂園共同合作推出「遊花毯、玩麗寶、逛Outlet、住福容」后里雙樂園、雙倍歡樂活動等。

台中市政府首度將花毯節移師后里環保公園，整合觀光、交通、警察、經發、農業、新聞及社會等各局處共同舉辦，除為2018台中世界花博暖身，也期盼帶動區域觀光資源均衡發展。1060108

(中央社)