鹿屈山營火未熄 森林救火隊及時撲滅

我要評比

有登山者昨天在南投縣鹿屈山升火取暖，卻未熄滅就離開營地，遺留餘燼悶燒，南投林區管理處立刻派員撲滅，阻止火勢擴大。

林務局南投林區管理處今天表示，昨天接獲南投縣消防局鹿谷消防分隊通報，鹿谷鄉鹿屈山前峰處，有登山客升火取暖，卻未等火源熄滅即離開宿營地，遺留餘燼悶燒，南投林管處動員國家森林救火隊前往滅火，所幸迅速撲滅，未釀更大災情。

南投林區管理處表示，所轄杉林溪區域鹿谷鄉鹿屈山，因接壤水漾森林，一直是熱門登山景點，加上野生動物資源豐富，常有遊客、登山者慕名而來，是南投林管處重點發展休閒遊憩的區域。

南投林管處長李炎壽指出，每年10月到隔年4月因氣候乾燥，易發生森林火災，呼籲民眾勿引火不慎而破壞森林資源，且依森林法第53條，放火燒燬他人森林，可處3年以上10年以下有期徒刑；民眾發現山林火警，可撥保林防火專線0800-000-930通報林務局。1060108

(中央社)