心肌梗塞有前兆 不輕忽可保命

親民黨秘書長秦金生心肌梗塞過世，醫師王宗道今天說，心肌梗塞發作前常有胸悶、容易喘等徵兆，若一週發生3次以上，並有冒汗、噁心等狀況，一定要儘速就醫。

親民黨人士今天證實，親民黨秘書長秦金生上午起床後外出運動，突然身體不適，因心肌梗塞，不幸辭世，享壽70歲。

台大醫院內科部心臟內科主治醫師王宗道表示，心臟血液供應來自冠狀動脈，當冠狀動脈因為狹窄，造成血液供應出問題時，心臟便無法正常執行功能，形成胸悶、喘不過氣來，就是所謂的冠狀動脈心臟病。

若冠狀動脈內的動脈硬化塊因破裂造成血栓形成，血管在短時間內完全阻塞，則失去血液供應的心肌細胞會死亡，心臟的收縮功能於是大受影響，病人也會出現劇烈胸痛、冒冷汗等現象，就是心肌梗塞。

心肌梗塞死亡率約在10%至20%之間，老年人甚至高達40%；其中半數以上甚至來不及送醫便已死亡。高危險因子包含年齡、三高、家族遺傳、抽菸、肥胖等。

王宗道受訪時表示，根據經驗和國外研究發現，半數以上的心肌梗塞患者，在發作前1個月內都有或輕或重的胸部悶痛狀況。但可能因為發生的時間短，患者容易輕忽，或自我安慰「這沒什麼」，但往往釀成憾事。

他表示，長期養成運動習慣，確實有助降低心血管疾病發生風險，但有些患者誤認為胸悶、不舒服是「體力差」，想靠短期運動讓身體強健，忽略胸悶、喘不過氣其實是心臟疾病發出的警訊，若做運動，可能超出心臟負荷能量。

心肌梗塞發作前有徵兆，王宗道表示，如果一週發生3次或3次以上胸悶、喘不過氣，且持續時間達5分鐘，合併冒汗、噁心、想吐等症狀，或本來跑一陣子才會喘，卻變成走一走就喘，都應該要立即就醫，這些都是心肌梗塞即將發作的危險訊號。

王宗道說，養成運動習慣很重要，但要隨時注意身體狀態，如果察覺胸悶、不舒服，一定要立刻停下腳步，不要逞強；心血管疾病患者若獲醫師開立硝化甘油等救命藥，出門就要隨身攜帶，遇到緊急狀況才能保命。

心肌梗塞也常是中壯年的奪命殺手，王宗道提醒，典型冠狀動脈心臟病症狀是在運動、吃飽飯、或洗澡時，感覺胸口有重物壓迫感；有些人甚至會感覺有一股熱氣從胸部上升到脖子或下巴，也有些人會合併左手酸麻的感覺。若有這些症狀，需儘速就醫檢查。1060108

(中央社)