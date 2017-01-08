Uber司機：我其實完全合法！

為抗議交通部發起重罰，今天部分Uber司機自發免費搭載活動，只要乘客與司機碰頭後，雙方皆取消行程即可。

記者今天下午約4點15分至4點半，實測叫Uber，從忠孝東路4段搭到行天宮。司機表示，他不怕臨檢、也不怕檢舉，因為他有考職業駕照，車子也是Uber公司與租賃車公司合作，供他載客，「這樣不僅車輛，司機資格也是符合法令的，但我開私家車的Uber駕駛朋友，就真的不敢上線了，非常明顯。」

司機表示，這幾天的費率加成大概落在1.1到2.5倍之間，車子的確比較少，但叫車的人多不多也有影響。司機說，他每天凌晨4點起床載客，7點休息，8點再到公司打卡，下午5、6點休息，再抓緊時間開幾個小時，一天最多8小時，每周就收入2萬元。

另外，他提及，其實有很多中生代的計程車司機，不願被車行綁著每個月繳靠行費，乾脆把車子改回私家車，投入開Uber；有的則是直接車子賣給車行，買油電車，就可以投入「尊榮」優步（與菁英優步相比，車種較高級，收費較貴），「跑得勤的話，一個月收入至少8、9萬。」

其實，一位跑3年多的資深Uber司機表示，該位司機的模式，就是Uber一開始投入台灣市場的模式，也就是Uber出面租車給司機，司機則盡量考取職業駕照，Uber再媒合客人。未來Uber其實可以把重心轉回此模式。不過他也擔心，若Uber覺得不堪成本，可能將租車費用轉嫁司機，司機可能必須跑全職才可以支應開銷。

Uber的確也有在官網發布台北限定的租車方案。

(中時)