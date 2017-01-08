不滿情夫提分手 女子散布不雅照判賠6萬

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台北市一名許姓女英文教師與劉姓男子婚外情，不滿劉男提出分手，竟將劉男自拍的裸露下體照，以LINE傳送給閨密與前男友，還揚言「讓他的大鳥照片全台都會收到。」劉男不堪名譽、隱私受損求償60萬元，士林地院判決許女應賠償6萬元精神慰撫金。

許姓女子明知劉姓男子已婚，但兩人仍不倫戀將近2年，每月多次幽會並發生性關係。2014年間，劉男亟欲斬斷婚外情而提出分手，因而引起許女不滿。

劉姓男子與許姓女子交往期間，曾自拍裸露下體的照片傳送給許女作為「愛的印記」。許女為報復劉男，便將不雅照傳送給前男友與閨密，還表示要讓全台都收到不雅照。

劉姓男子輾轉得知不雅照流出後相當惶恐，報警控告許姓女子散布猥褻物等罪。許女在刑事審判時坦承不諱，遭法院判處拘役20日，劉男則另求償民事賠償60萬元。

士林地院認為，許姓女子故意散布劉姓男子猥褻照片，雖僅傳送給兩名友人，並非如其揚言大肆散布，但確已侵害劉男隱私權、名譽權，造成劉男精神痛苦，審酌雙方財力、損害程度等情狀，判決賠償6萬元。

(中時)