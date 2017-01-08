Uber抓不勝抓 司機：有人寧願換Line也要坐

一位在台北開Uber的司機鄭先生說，這幾天開罰之後，寒蟬效應相當嚴重，他這兩天自己都不太敢上線載客，想觀望一下。不過也有載到的客人都抱怨叫不到車，還問他願不願意交換line，以後用line叫他來載然後付現金。

鄭先生說明，他上線時間不一定，缺錢就多跑一點，平均時薪可以到250-300。對於有人用Line叫車，他認為，當市場的力量很強大，科技又這麼進步，只要有需求，根本不是法律介入能處理，但他也擔心，這種line群組的交易真的很可怕，形同完全沒有保障，隨意喊價，也沒有GPS記錄路程，他其實並不敢加入。

(中時)