左右手秦金生猝逝 宋楚瑜哽咽說不出話
70歲的親民黨秘書長秦金生今天上午去爬山時，因心肌梗塞猝逝。左右手突過世，親民黨黨主席宋楚瑜下午4時多趕往林口長庚，到往生室慰問家屬。宋楚瑜探視後表情極為哀慟，面對媒體難過到說不出話。
據聯合新聞網報導，市議員黃珊珊知道後極為震驚問說：「這消息是真的嗎？」，還說上次宋主席出國時，有跟秦金生見過面。
親民黨籍北市議員林國成也錯愕說，上周他和秦金生才通電話，並未感覺有任何異狀。秦金生健康還不錯，平常有在運動，可以喝個幾杯，並未聽說他有生病異常的問題。
曾任國民黨南投縣、新竹市、台北縣黨部主委的秦金生，後來當台灣省政府副秘書長。2000年宋楚瑜離開國民黨參選總統落選，成立親民黨，秦金生一路相隨，擔任黨副祕書長，2005年任祕書長，是宋楚瑜重要的親信幕僚，也是宋楚瑜不可或缺的左右手。
不過秦金生在2015年出席中共閱兵典禮，曾引發爭議，雖秦金生事後澄清並未觀禮，有迴避，但有現場人士卻指，秦金生與他們一起登上觀禮台，之後秦金生以身體不適為由，到後面休息室看電視轉播，當時該事件還一度傳出讓宋楚瑜為之「震怒」。但在確認秦金生在閱兵時有迴避後，宋主席則表示可以接受。
(中時電子報)
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