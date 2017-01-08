收容流浪漢反遭縱火燒屋 女怒罵：好心沒好報
在台北市萬華區開設美容美甲工作室的39歲蘇姓女子，去年7月颱風來襲期間，好心收留流落街頭的50歲黃姓男子在美容院過夜，往後黃只要找不到落腳處，就會去蘇家按門鈴借住。沒想到，蘇女的好心腸，卻換來一家人險些命喪火窟的慘痛回報。
警方調查，前幾天黃男又到蘇家借住，蘇女不但張羅宵夜給黃吃，還陪著聊天到深夜，未料，黃只因開口向蘇女索討大門鑰匙遭拒，竟於酒後縱火燒屋洩恨。所幸，火舌冒出時，被附近的住戶及時發現報案，警消迅速到場撲滅火勢，才未殃及樓上蘇女一家人，但美容院已被燒得一片焦黑。
案後警方在附近逮獲黃嫌到案，他卻推說縱火動機是想「引火自焚」，供稱向蘇女索討鑰匙不成，心情鬱悶，先到附近超商買酒喝，一時想不開想自焚，沒想到火勢來得太快太大，他受不了灼熱倉皇逃離。
蘇女得知是黃男縱火，氣得大罵：好心沒好報！她說，前一晚她還買了消夜與黃一起看電視聊天到深夜，期間黃開口想跟她索討住家鑰匙，她認為不方便拒絕，沒想到黃竟會懷恨在心，完全顧念她長期好心收容，差點就害死她一家人。
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(中時)
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