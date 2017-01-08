陳彥博、卓君澤現身 心騎日台北壓軸登場
已連續舉辦8年的安麗紐崔萊心騎日，今日來到了台北壓軸場，現場齊聚上萬民眾，於總統府前熱鬧開騎，一同參與這場全台灣規模最大的單車嘉年華。參加民眾還有驚喜，就是才在去年勇奪年度四大極地超級馬拉松總冠軍的陳彥博再度擔任品牌活動推廣大使，也是首次與大家齊「心」同「騎」，搭配加油大使卓君澤與現場的車友們共度健康早晨。
去年活動擔任「領跑員」的陳彥博，今天暫時放下「領跑代訓」的想法，與加油大使卓君澤一起參加台北場的休閒組，享受輕鬆悠閒的單車之旅。陳彥博表示，在四大極地賽之後，現在算是休假期，從事任何運動都是抱持著輕鬆愉快的心情來參與，今天的心騎日活動也不例外。即便如此，在抵達終點後，他還是說：「不知道是心情太放鬆還是怎樣，覺得一下就騎完了，感覺運動量還可以更大啊。」
安麗紐崔萊心騎日於去年11月連續舉辦台中場和高雄場後得到熱烈的回響，共吸引了近一萬五千名民眾到場參與這一年一度的單車嘉年華。還有特別從高雄與台中騎單車上來會師的朋友，台灣安麗企業傳播處丁蘭處長說：「精神可嘉，很感謝他們熱情相挺，也表示我們有越來越多熱愛運動的夥伴們加入紐崔萊的行列，我們將秉持這樣的精神繼續推展單車運動，讓心騎日成為全台灣人的心騎日。」
(中時電子報)
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