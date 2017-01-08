陳彥博、卓君澤現身 心騎日台北壓軸登場

紐崔萊心騎日台北壓軸場今日早晨於總統府前廣場盛大開騎，由紐崔萊品牌活動推廣大使陳彥博、加油大使卓君澤領騎，和現場上萬名熱血車友用單車度過美好健康的週末。(大漢集團提供)

紐崔萊心騎日台北壓軸場熱鬧開騎，現場許多熱情車友呼朋引伴一起來體驗單車盛會。(大漢集團提供)

已連續舉辦8年的安麗紐崔萊心騎日，今日來到了台北壓軸場，現場齊聚上萬民眾，於總統府前熱鬧開騎，一同參與這場全台灣規模最大的單車嘉年華。參加民眾還有驚喜，就是才在去年勇奪年度四大極地超級馬拉松總冠軍的陳彥博再度擔任品牌活動推廣大使，也是首次與大家齊「心」同「騎」，搭配加油大使卓君澤與現場的車友們共度健康早晨。

去年活動擔任「領跑員」的陳彥博，今天暫時放下「領跑代訓」的想法，與加油大使卓君澤一起參加台北場的休閒組，享受輕鬆悠閒的單車之旅。陳彥博表示，在四大極地賽之後，現在算是休假期，從事任何運動都是抱持著輕鬆愉快的心情來參與，今天的心騎日活動也不例外。即便如此，在抵達終點後，他還是說：「不知道是心情太放鬆還是怎樣，覺得一下就騎完了，感覺運動量還可以更大啊。」

安麗紐崔萊心騎日於去年11月連續舉辦台中場和高雄場後得到熱烈的回響，共吸引了近一萬五千名民眾到場參與這一年一度的單車嘉年華。還有特別從高雄與台中騎單車上來會師的朋友，台灣安麗企業傳播處丁蘭處長說：「精神可嘉，很感謝他們熱情相挺，也表示我們有越來越多熱愛運動的夥伴們加入紐崔萊的行列，我們將秉持這樣的精神繼續推展單車運動，讓心騎日成為全台灣人的心騎日。」

(中時電子報)

紐崔萊心騎日台北壓軸場今日(8日)於安麗企業傳播處處長丁蘭(中)、台北市政府體育局副局長蔡培林(右四)、台北市議員吳世正(左三)、中華奧林匹克委員會副秘書長宋守智(右三)、中華民國文化休閒運動協會理事長秦熙嶽(左一)、中華民國路跑協會秘書長陳華恒(右一)、紐崔萊品牌活動推廣大使陳彥博(左二)、加油大使卓君澤(右二)鳴槍下於總統府前廣場熱鬧騎。(大漢集團提供)