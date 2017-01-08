調整出入口動線 東大陸橋下停車場不再塞車了
新竹市政府推動「停車場再生計畫」，提升東大陸橋下中央停車場軟硬體設施，更調整出入口動線，讓進、離場車輛「不再塞車」，交通處表示，即日起將原設置在中央路與東大路的出口，改於民族路及東大路，維護路口交通安全、提高停車場運作效率。
林智堅說，過去很多停車場經營思維是「停越多車越好」，未充分管理，常給民眾設施老舊、燈光昏暗的印象，市府啟動「停車場再生計畫」，改善老舊公有停車場的環境，並以「使用者」角度出發，提供民眾友善停車空間。
東大陸橋下中央路停車場啟用16年，因停車場出入口，設置在中央路與東大路口，造成進場及離場車輛卡住，甚至影響路口回堵和塞車，為此市長林智堅多次現勘，責成交通處與經營業者，研擬出入口改善對策，將出口改至民族路與東大路，入口則維持在中央路與東大路，讓停車場不再卡。
交通處表示，去年11月完成東大陸橋下停車場改善工程，建置車牌辨識系統、強化停車場入口主招牌的辨識度、重新粉刷柱面與標註編號、改善光線、坡道重鋪，並增加手機充電、愛心傘借用、茶水及嬰兒車租借等多項貼心服務，出入口改變後，更能紓解周邊百貨公司、中央公園假日面臨的停車問題。
(中時)
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