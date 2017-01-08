十方啟能中心 公益年菜募款開源
經濟不景氣，社福團體獲得的捐款縮水，台中市十方啟能中心從去年起進軍年菜市場，募款開源贏得好口碑，今年再接再勵推出雞年公益年菜，包括蹄膀、雞、蝦、魚、猴頭菇等美味料理以及自製的元寶（水餃），已經培養出死忠的老客戶，今年更是在耶誕前，就接到不少詢問訂購電話。
十方啟能中心執行長魏振豐強調，十方製作的公益年菜，除了由主廚和美食顧問設計食譜，還參考五星級飯店及人氣餐廳菜單加以變化，加上健康食材，做出色香味俱全的年菜。
一例一休上路後，很多餐廳的年菜調漲，但十方啟能中心公益年菜價格不變，還是維持去年的價格，為了體貼家中人口稀少，想要圍爐吃年夜飯，順便作公益行善的民眾，也能選擇單點外送。
十方主廚阿傑料理的2017年十方公益年菜，取名為「搶得先雞」，菜單包括藥膳花雕蝦、鮮菇蒜燒食魚、西蘭炒雙鮮、紅燒富貴蹄膀、麻油猴頭彩（猴頭菇、甜椒、花椰菜）、養生山藥雞湯（山藥、中藥材、杏鮑菇）以及元寶40顆（高麗菜、韭菜2種口味），不想訂購全套，也可選擇單點。
十方啟能中心主任游月菊表示愛心年菜力求好吃分量足，一份年菜可以供應8至10人享用，讓有心幫助弱勢的民眾，可以全家一邊吃年夜飯，一邊作公益。
(中時)
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