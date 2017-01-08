南庄藥師羅重盛募愛心辦寒冬送暖 14年不間斷

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南庄鄉藥師羅重盛連續14年自辦寒冬送暖活動，弱勢家庭到南庄國中領取物資，行動不便者由志工幫忙。（黎薇攝）

弱勢家庭到南庄國中領取由善心人士熱心捐贈的棉被、衛生紙、麵條等民生用品。（黎薇攝）

南庄鄉藥師羅重盛（左一）連續14年自辦寒冬送暖活動不曾間斷，受助的弱勢民眾向他表達感謝。（黎薇攝）

苗栗縣南庄鄉藥師羅重盛連續14年自辦寒冬送暖活動不曾間斷，物資全由善心人士熱心捐贈，發放對象主要以無法申請政府低收入戶補助的邊緣戶為主，弱勢民眾今到南庄國中領取棉被、衛生紙、沙拉油等民生物資，感謝各界善心讓他們能過個好年。

藥劑師羅重盛從小患有小兒麻痺症，他不以肢體障礙為苦，30多年前在南庄推動寒冬送暖、冬季救濟和義診，不尋求政府部門資助，多年來發放的物資全是向社會善心人士募得，愛心不曾間斷，地方人稱他是南庄諾貝爾。

羅重盛說，寒冬送暖物資發放對象有鄉公所審核通過的低收、中低收入戶以及無法申請補助的邊緣戶，今年發放160戶，邊緣戶約佔1/2，戶數每年都增加，他希望能將社會愛心直接幫助到有需要的民眾。

寒冬送暖活動行之有年，鄉內不少善心人士多年來主動表達要捐白米、麵條等民生物資，羅重盛說，去年冬天寒冷，今年加發一組棉被，他先買了30件全新厚棉被，送貨老闆娘得知要幫助弱勢，號召親友掏腰包買足發放數量。

場內除了發放物資，周邊安排義剪、義診等健康醫療諮詢，國立聯合大學文化觀光產業學系學生也到場當志工，協助長輩或行動不便者運送物資，讓愛持續滾動。

(中時)