祥湧6號漁船遭撞 海巡漏夜趕到調查
東港籍「祥湧6號」昨天在鵝鑾鼻東南方510浬處遭商船碰撞，船艙間進水，有沉沒之虞，海巡署台東艦漏夜馳援今天上午趕抵肇事海域；祥船人船平安由現場友船施回東港。
「祥湧6號」漁船船上有10人，包括2名台籍及8名印尼籍船員，昨天凌晨3時40分在鵝鑾鼻東南方510浬處遭賴比瑞亞籍商船SEVILLA CARRIER號碰撞，漁船船首第一、二艙間進水，有沉沒之虞，海洋巡防總局昨天下午4時29分接獲通報後，即指派正在台菲海域執勤的台東艦全速趕赴肇事海域救援與蒐證。
台東艦今天上午8時30分趕抵現場，另友船「金昌6號」漁船也於今天凌晨2時30分抵達協助。
海洋巡防總局表示，「祥」船進水情況已獲控制，船上人員均安，肇事貨輪船長在現場接受蒐證調查，並已委託台灣海運公司代理本案後續調查及賠償事宜。
海洋巡防總局說，台東艦針對雙方船隻碰撞點，陸續訪談商船貨輪船長、輪機長、當值人員及漁船船長，並蒐集雙方人員適航證書及貨輪各項航行紀錄等資料，初步調查顯示，案發當時雙方均在航行中並未作業，貨輪右舷擦撞漁船左舷，造成漁船船艏部分艙壁破裂進水。
海洋巡防總局又說，本案屬民事案件，對雙方進行蒐證，蒐證結果將函送交通部航港局作海事調查，釐清肇事責任，後續將派艦持續戒護「祥」船，「祥」船則由「金昌6號」拖回東港。1060108
(中央社)
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