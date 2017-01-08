台大醫療澎湖義診 縣長贈感謝狀
台大醫療團隊今天轉赴湖西愛心義診活動，計有近200名民眾前往接受義診，縣長陳光復到場關切看診情形，並致贈感謝狀給台大醫院醫療團隊，感謝台大團隊犧牲假日跨海辦義診活動。
台大醫療團隊跨海愛心義診，接連在馬公虎井和湖西兩地實施，2天下來有近300名民眾前往接受義診團隊看診。
澎湖縣衛生局此次邀請台大肝膽外科、小兒科、牙科等11位醫療團隊人員，至虎井及湖西鄉辦理義診活動，走入社區提供腹部超音波檢查、肝腎功能血液篩檢、兒童身體及牙齒健康篩檢等健康檢查。1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。