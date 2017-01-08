台大醫療澎湖義診 縣長贈感謝狀

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台大醫療團隊今天轉赴湖西愛心義診活動，計有近200名民眾前往接受義診，縣長陳光復到場關切看診情形，並致贈感謝狀給台大醫院醫療團隊，感謝台大團隊犧牲假日跨海辦義診活動。

台大醫療團隊跨海愛心義診，接連在馬公虎井和湖西兩地實施，2天下來有近300名民眾前往接受義診團隊看診。

澎湖縣衛生局此次邀請台大肝膽外科、小兒科、牙科等11位醫療團隊人員，至虎井及湖西鄉辦理義診活動，走入社區提供腹部超音波檢查、肝腎功能血液篩檢、兒童身體及牙齒健康篩檢等健康檢查。1060108

(中央社)