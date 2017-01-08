狗愛追鞭炮飼主遭指虐待 草莓園喊冤

有民眾元旦假期到苗栗大湖採草莓，看到草莓園業者疑用鞭炮「虐狗」，氣得把畫面po網，更引發網友眾怒；不過，業者今天出面澄清，小狗喜歡玩追鞭炮並非虐狗，將對王女提告。

大湖鄉遭指虐狗的草莓園傅姓業者指出，自家寵物狗名叫「小黑」，已經養了3年左右，去年春節期間鄰居小孩在玩鞭炮，「小黑」聽到鞭炮聲，就會主動衝上前追咬炸完後的炮屑，至今都沒有因此而受傷。

傅姓業者表示，草莓園中經常需要鳴放鞭炮驅趕鳥禽，久而久之，追咬鞭炮成為「小黑」的遊戲。元旦假期朋友上門和「小黑」玩，在乾枯的溝渠中鳴放鞭炮，小黑習慣性地衝下溝渠追咬，不料，竟遭遊客誤認為「虐狗」。

一名王姓女子和朋友行經草莓園，拍下草莓園業者拿鞭炮往溝渠丟，小狗在下方大聲吠叫，認為小狗「掉入」水溝中，人們還拿鞭炮炸牠，一度氣得下車大罵對方「為何炸狗」、「看到狗被炸很爽是不是」。

儘管當時草莓園業者告知是和小狗玩遊戲，但王女和友人無法接受，反嗆「那你為什麼不炸你自己看看」，並將對話影片轉貼到臉書社團「苗栗大小事」，引發網友眾怒，更有人留言抵制草莓園。

草莓園業者指出，這兩天不但生意受到影響，甚至有所謂「正義魔人」，在凌晨打電話到家裡故意不出聲、騷擾家人，實在忍無可忍，將對PO文的王女提出告訴。

苗栗縣動物防疫所所長張俊義則表示，根據動保法規定，飼主對於管領之動物，應避免其遭受騷擾、虐待或傷害，故意傷害動物還可處新台幣15000元以上至75000元以下罰緩，飼主對於「小黑」的行為雖是遊戲，但仍有觸法疑慮，將進一步查看「小黑」是否有受傷的情況。1060108

(中央社)