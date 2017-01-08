高市：年金改革座談拒馬非對付民眾

國民黨高市黨部主委、市議員黃柏霖指年金改革會議南區座談會場外布置刀片型拒馬，高雄市警方今天澄清表示，已改裝去除，且架拒馬是為保護玻璃帷幕，並非對付民眾。

高雄市政府警察局副局長李永癸指出，民代所稱刀片型鐵馬護欄絕非事實，裡裡外外警察局所布置阻絕器材完全沒有刀片型鐵拒馬及蛇護型鐵絲網。

警方說，黃柏霖議員所指稱，一樓大廳內置有刀片的鐵馬護欄，是昨天在改裝去除刀片或鐵絲時所擺放，實際上並不是要拿到室外架設面對民眾。

警方指出，由於座談會場一樓周邊全是玻璃帷幕、且一樓大廳是警察局員警服勤待命中心，據情資反映擔心一些抗議團體有不理性行為，恐會破壞玻璃帷幕而危害員警安全，不得不在一樓大廳室內用鐵拒馬包覆玻璃，並非民代所說是用來對付民眾。1060108

(中央社)