桃園市馬祖同鄉會 林禮忠接任理事長

桃園市馬祖同鄉會8日舉行理事長交接及創會37週年慶，新任理事長為林禮忠，並公布2017年度工作重點及專案計畫，包括成立中華民國馬祖同鄉總會等。

馬祖人在台灣集中在桃園市八德區一帶，民國70年代遷居最多，目前至第2、3代約5萬人，曾當選議員。桃園市長鄭文燦在八德成長，他同學就有馬祖人。

桃園市馬祖同鄉會8日上午舉行第12、13屆理事長交接，由原任理事長曹秋萍交由新任理事長林禮忠。馬祖人在台灣同鄉會除最大桃園市馬祖同鄉會外，台北有馬祖鄉親聯誼會、土城連江同鄉會及台中同鄉會。1060108

(中央社)