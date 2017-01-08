雲林土雞場爆H5N2 撲殺逾兩千隻雞

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雲林縣麥寮鄉1處土雞場因陸續有上百隻雞隻死亡，經採樣送檢，結果為H5N2禽流感，今天進行撲殺清場作業，撲殺2672隻黃金雞，並針對場內外及周邊環境清潔消毒。

雲林縣動植物防疫所表示，4日雲林縣斗南鎮爆發今年度第1場高病原性禽流感；麥寮鄉1處土雞場自3日、4日每日皆有上百隻雞隻死亡，5日派員稽查，發現部分雞隻有神經症狀出現，依規定管制並採樣送檢。

案經檢驗報告結果為H5N2高病原性禽流感，今天採取撲殺清場作業，計撲殺2672隻11週齡黃金雞，並隨即打包墊料及飼料，針對場內外及周邊環境進行清潔消毒作業。

麥寮鄉罹病的土雞場，為雲林縣動植物防疫所主動利用化製場原料管理系統查核發現，土雞場因未落實疫情主動通報，除依法裁處外，所遭撲殺家禽及相關物件皆不予以補償。

雲林縣動植物防疫所呼籲飼養家禽業者，家禽若有發生攝食量急速下降或死亡數量急速暴增情形，應儘速通知特約獸醫師，或鄉鎮市公所獸醫及縣府動物防疫機關採取適當防疫措施，避免疫情蔓延，危害養禽產業。1060108

(中央社)