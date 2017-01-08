雲林土雞場爆H5N2 撲殺逾兩千隻雞
雲林縣麥寮鄉1處土雞場因陸續有上百隻雞隻死亡，經採樣送檢，結果為H5N2禽流感，今天進行撲殺清場作業，撲殺2672隻黃金雞，並針對場內外及周邊環境清潔消毒。
雲林縣動植物防疫所表示，4日雲林縣斗南鎮爆發今年度第1場高病原性禽流感；麥寮鄉1處土雞場自3日、4日每日皆有上百隻雞隻死亡，5日派員稽查，發現部分雞隻有神經症狀出現，依規定管制並採樣送檢。
案經檢驗報告結果為H5N2高病原性禽流感，今天採取撲殺清場作業，計撲殺2672隻11週齡黃金雞，並隨即打包墊料及飼料，針對場內外及周邊環境進行清潔消毒作業。
麥寮鄉罹病的土雞場，為雲林縣動植物防疫所主動利用化製場原料管理系統查核發現，土雞場因未落實疫情主動通報，除依法裁處外，所遭撲殺家禽及相關物件皆不予以補償。
雲林縣動植物防疫所呼籲飼養家禽業者，家禽若有發生攝食量急速下降或死亡數量急速暴增情形，應儘速通知特約獸醫師，或鄉鎮市公所獸醫及縣府動物防疫機關採取適當防疫措施，避免疫情蔓延，危害養禽產業。1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。