成龍揚名好萊塢 硬漢形象20年如一日

提起港星成龍，觀眾腦中一定會浮現他搏命拍動作特技的畫面，這是他揚名華人影壇並闖蕩好萊塢的招牌。但他年過60仍在拍動作戲，也凸顯動作明星難以轉型的困境。

成龍早年以「醉拳」崛起後，1980年代曾以「殺手壕」、「炮彈飛車」等片在國際市場試水溫，但反應不如預期，反而是在香港拍的「警察故事」系列和「重案組」等片鞏固了他在華人影壇的巨星地位。

對好萊塢始終懷抱憧憬的成龍並未放棄，終於在1995年以「紅番區」成功打進北美市場，也讓他獲得1998年與克里斯塔克（Chris Tucker）主演好萊塢電影「尖峰時刻」的機會。

成龍在片中延續他在港片飾演警探辦案、特技動作不假替身親自上陣的形象，搭配好萊塢行之有年的搭檔搞笑公式，造就「尖」片在全球多地的高票房，也讓成龍躋身國際巨星之林。

「尖峰時刻」之後又拍了兩部續集，票房也都不俗，成為成龍在好萊塢的代表作。但帶有搞笑風格的武打雖討喜，卻也使成龍在好萊塢發展的戲路受限。

無論是走復古西部風的「西域威龍」，還是重新詮釋經典著作的「環遊世界80天」，不同的時空背景，成龍演出的套路始終如一，在「燕尾服」等劇情設定在現代的好萊塢電影中更是如此。

就連夢工廠動畫片「功夫熊貓」找成龍配音，也是安排他為「蓋世五俠」中的猴王獻聲，與他武功高強又能幽默搞笑的銀幕形象相符。

隨著年齡增長，成龍在銀幕上出生入死對觀眾的吸引力逐漸變弱。

在2010年翻拍「小子難纏」系列的「功夫夢」中，成龍轉變形象，不再扛一線主打明星，而是扮演歷經滄桑的恩師角色，成為威爾史密斯（Will Smith）的兒子傑登（Jaden）身邊的「綠葉」。

扣除「功夫熊貓」系列，「功夫夢」算是成龍在好萊塢最後一部真正稱得上賣座的作品。他之後將事業重心移回香港和中國大陸，重拾讓他在影壇揚名立萬的武打戲路。

不過，好萊塢仍難忘懷這位東方動作英雄。在2016年11月舉行的奧斯卡主席獎（Governors Awards）頒獎儀式上，成龍終於獲得生平首座小金人。

62歲的成龍從好搭檔克里斯塔克手中接獲奧斯卡榮譽獎獎座後說：「從影56年，拍攝超過200部電影，斷了那麼多根骨頭後，這終於是我的了。」

這些年來，影壇生態已大為改變，就連成龍也不得不感嘆，靠著替身、特效幫忙，美男子型的「小鮮肉」也能在動作片裡威風，已非他當年必須拳拳到肉、冒生命危險拍戲才能成名的光景。

而年過60的他，在新片「鐵道飛虎」中還是照樣賣命拍動作戲，令人想起同樣面臨轉型困境的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、布魯斯威利（Bruce Willis）等好萊塢動作巨星。

即使如此，成龍這些年在好萊塢的成就，放眼華人影壇，至今仍無人能出其右。他在好萊塢片中的硬漢形象20年來如一日，就算戲路難以拓寬，仍是華人闖蕩好萊塢的代表性人物之一。1060108

(中央社)