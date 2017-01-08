農會選舉前哨戰？群眾包圍草屯修緣觀抗議

▲草屯鎮郊修緣觀出現群眾頭綁布條，身穿討公道白衣進行抗爭，警方隨即趕至依法處置。（楊樹煌攝）

▲草屯修緣觀抗爭案，路旁架設帳篷、拉白布條，棚內則設有祭壇，並有人穿道袍，手持法器在向正義之神祭法。（楊樹煌攝）

▲草屯修緣觀抗爭案，抗爭群眾在廟前靜坐抗議，因非法聚眾，警方經3次舉牌，警告違法，要求解散，才使抗爭案暫告落幕。（楊樹煌攝）

▲草屯抗爭案，帳篷內的祭壇，立有「正義之神」牌位。（楊樹煌攝）

草屯鎮前縣議會副議長簡榮梁修建供奉濟公活佛的「修緣觀」，今〈8〉日出現民眾群聚頭綁布條，並拉抗議白布條；雖然過程理性平和，但因非法聚眾，警方趕至，經3次舉牌，抗爭行動才暫停，惟抗爭者揚言違建不拆、欠錢不還，抗爭仍會持續；簡榮梁則回應，這是農會選舉前哨戰，是否違法都已依法處理，他已習以為常，不會隨之起舞。

位於草屯鎮郊立人路的「修緣觀」，今天近中午有草屯鎮民簡百聰，身上穿著以毛筆書寫的「討公道」衣服，率十餘位民眾，每個人頭上都綁著「司法不公 討公道」布條，在修緣觀大門口靜坐抗議。

另在修緣觀門前路旁搭起涼棚，並有「違法‧修緣觀目無法紀‧違法大建築」、「還錢‧為人民伸張正義‧為農民討公道‧簡榮梁積欠農會一億元」抗議白布條，棚內則設有祭壇，立有「正義之神」牌位，並有人穿著道袍，手持法器祭法。

草屯分局獲悉有人聚眾抗爭，隨即由分局長婁自強率領線上警力25人趕至現場，經警方多方溝通協調，因抗爭者堅持會用理性抗爭，不願離去，警方只好依法行政，經過3次舉牌，警告違法，要求解散，否則將依法強制驅離，因警方態度強硬，抗爭者也配合卸下抗議布條，拆除篷架。

帶隊抗爭的簡百聰則表示，抗爭主為揭發簡利用職權掏空農民血汗錢，目無法紀侵占國有土地，興建超級大違建；這2大訴求都經南投地院104年偵字第1069號、第2665號查證屬實；為何司法仍予包庇，令他難以忍受，憤怒之餘才會挺身而出抗爭，如無法獲得相關單位有效回應或解決，否則抗爭會持續，絕不終止。

簡榮梁則表示，相關問題都經訴訟、並經法院依法審理，包括簡百聰的毀謗案都已經法院審理定讞；說穿了，其實這就是農會選舉的前哨戰，後有舞影者，但他已習以為常，他不予置評，更不會隨之起舞，只希望這場黑白對抗的農會選舉，大家公平競爭。

(中時)