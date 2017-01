難民夫赴法國求庇護 3年不歸台妻訴請離婚

一名鍾姓女子和敘利亞阿拉伯共和國難民康瓦立德於埃及結婚,兩人婚後返台短短半年,其夫即出境前往法國尋求庇護,迄今近4年未歸,並表明不想返台。鍾女向法院請求判決離婚,台灣高等法院認為,康瓦立德對鍾女已情愛全失,毫無維繫婚姻的意願與作為,具有不能維持婚姻之重大事由,判准離婚。

鍾姓女子向法院主張,2013年與康瓦立德於埃及開羅公證結婚,同年5月兩人來台於新竹共同生活,並在台辦妥結婚登記,詎料康瓦立德同年10月以居留期限期滿為由出境,卻是前往法國尋求庇護居留,迄今不肯返台。

康瓦立德前往法國後,鍾姓女子仍透過SKype與其聯絡,卻表明不會返台與鍾女共同生活。鍾女逼不得已,向法院請求判決離婚。

高院開庭期間,康瓦立德僅提出書狀表明:「in my opinion, I have no intention of return to Taiwan, do not want to maintain the marriage, please grant a divorce.」(譯:我無意願至台灣,也無意願維持婚姻,請法院准予離婚)等語。

法院認為,康瓦立德離開3年餘,也向鍾女表明不會再來台,足見對鍾女已情愛全失,而鍾女在台生活及工作,面臨丈夫身為難民,尋求庇護,感情決絕的境況才訴請離婚,可見兩造互信互諒基礎蕩然無存,具有不能維持婚姻的重大事由,判准離婚,全案可上訴。

(中時)