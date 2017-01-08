難民夫赴法國求庇護 3年不歸台妻訴請離婚
一名鍾姓女子和敘利亞阿拉伯共和國難民康瓦立德於埃及結婚，兩人婚後返台短短半年，其夫即出境前往法國尋求庇護，迄今近4年未歸，並表明不想返台。鍾女向法院請求判決離婚，台灣高等法院認為，康瓦立德對鍾女已情愛全失，毫無維繫婚姻的意願與作為，具有不能維持婚姻之重大事由，判准離婚。
鍾姓女子向法院主張，2013年與康瓦立德於埃及開羅公證結婚，同年5月兩人來台於新竹共同生活，並在台辦妥結婚登記，詎料康瓦立德同年10月以居留期限期滿為由出境，卻是前往法國尋求庇護居留，迄今不肯返台。
康瓦立德前往法國後，鍾姓女子仍透過SKype與其聯絡，卻表明不會返台與鍾女共同生活。鍾女逼不得已，向法院請求判決離婚。
高院開庭期間，康瓦立德僅提出書狀表明：「in my opinion, I have no intention of return to Taiwan, do not want to maintain the marriage, please grant a divorce.」（譯：我無意願至台灣，也無意願維持婚姻，請法院准予離婚）等語。
法院認為，康瓦立德離開3年餘，也向鍾女表明不會再來台，足見對鍾女已情愛全失，而鍾女在台生活及工作，面臨丈夫身為難民，尋求庇護，感情決絕的境況才訴請離婚，可見兩造互信互諒基礎蕩然無存，具有不能維持婚姻的重大事由，判准離婚，全案可上訴。
(中時)
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