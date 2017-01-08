長照服務員 原住民專班首屆畢業
原住民長照服務員第一屆專班畢業了，經過133小時學習取得職業證照，將深入部落和養護機構，從事照顧服務工作。
配合政府長照2.0政策推動，台東縣政府委託衛生福利部台東醫院開辦原住民照顧服務員考照職業訓練第一屆專班，27名學員6日畢業。
台東縣政府原住民族行政處長吳慧琴親自頒發結業證書給學員。她表示，台東老年人口比率自1998年起即已超過7％，早已邁入「高齡化社會」。104年已進入14.2%「高齡社會」，部落長輩日常生活照顧及醫療看護照顧服務員需求日增。
吳慧琴表示，為讓部落老年人享有妥適的晚年照顧及提升照顧服務員專業知能，辦理相關照顧服務員訓練共計5梯次訓練班（含首次原住民專班），學員取得133小時結業證明後，就能進入社區個案家中、安養（養護機構）或醫療院所、護理機構從事照顧服務工作。
首屆結訓人員並由先由台東醫院及原民會就服專員協助就業。
台東縣政府表示，未來還會規劃輔導報考丙級技術士證照，有意願從事照顧服務工作的原住民，都能加入照顧服務員行列，歡迎透過原住民族行政處原住民社會福利科專線089-330837洽詢。1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。