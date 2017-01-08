長照服務員 原住民專班首屆畢業

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原住民長照服務員第一屆專班畢業了，經過133小時學習取得職業證照，將深入部落和養護機構，從事照顧服務工作。

配合政府長照2.0政策推動，台東縣政府委託衛生福利部台東醫院開辦原住民照顧服務員考照職業訓練第一屆專班，27名學員6日畢業。

台東縣政府原住民族行政處長吳慧琴親自頒發結業證書給學員。她表示，台東老年人口比率自1998年起即已超過7％，早已邁入「高齡化社會」。104年已進入14.2%「高齡社會」，部落長輩日常生活照顧及醫療看護照顧服務員需求日增。

吳慧琴表示，為讓部落老年人享有妥適的晚年照顧及提升照顧服務員專業知能，辦理相關照顧服務員訓練共計5梯次訓練班（含首次原住民專班），學員取得133小時結業證明後，就能進入社區個案家中、安養（養護機構）或醫療院所、護理機構從事照顧服務工作。

首屆結訓人員並由先由台東醫院及原民會就服專員協助就業。

台東縣政府表示，未來還會規劃輔導報考丙級技術士證照，有意願從事照顧服務工作的原住民，都能加入照顧服務員行列，歡迎透過原住民族行政處原住民社會福利科專線089-330837洽詢。1060108

(中央社)