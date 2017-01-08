獅鎖定外籍終結者 先打WBC後入隊

統一獅職棒隊今天在舉行開訓儀式，領隊蘇泰安表示，本季外籍球員規劃2名先發、1名後援，後援洋投已經接近談妥，對方要先打完經典賽之後才會入隊。

統一獅續留先發型洋投布魯斯（Bruce Billings），另一個先發洋投名額目前有兩人選，尚待評估，至於終結者的合約接近談妥，已經有共識。

蘇泰安表示，已經把合約寄交給這名後援投手，但對方表明要為國家參加經典賽，獅隊與他有默契，打完首輪之後就會來台報到，不管是否晉級。

蘇泰安並沒有進一步透露這名終結者的國籍，也沒有回答他經典賽預賽地點。他說2名先發、1名後援的洋將政策是昨天與教練團開會的決議。

總教練黃甘霖表示，本土投手由陳韻文、王鏡銘與這名外籍終結者會擔任牛棚主力。1060108

(中央社)