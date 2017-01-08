整頓食安 北京取締無證餐飲店逾200家

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大陸北京市食藥監局說，自2016年12月至今，在網路訂餐專項治理行動中，北京市共取締線下百度、美團、餓了麼等三大訂餐平台無證餐飲店鋪225家。

《新京報》8日報導，北京市食藥監局表示，此次集中下線的225家無證餐飲店鋪涉及餓了麼96家，美團外賣71家，百度外賣58家。一些小籠包、串吧的店鋪網頁目前已經從網路上下架。

北京市食藥監局也邀請民眾一起監督業者，消費者和餐飲服務經營者可以登錄官方網站，對三大平台下線225家無證餐飲店鋪落實監督，如有問題可撥打12331熱線電話舉報。

(旺報)