海倫清桃臉書自揭身世 全因生母欲搶先爆料
女星海倫清桃昨在臉書貼文自曝吞安眠藥尋短，嚇壞粉絲，後又在留言區連串po文，將驚人身世全盤托出，包含藏婚18年、非台越混血兒、曾流產、學歷造假等，跟過去對外公布的有很大的出入，今下午海倫清桃偕老公戴先生開記者說明會，坦承po文都是真的，之所以自爆，是因為海倫清桃生母欲跳出來爆女兒的料。
對於臉書連串驚人po文，表示是帳號遭盜用的女星海倫清桃，在下午4點半跟老公戴先生出面，親上火線做出回應，坦承臉書上一連串po文出自夫妻倆之手，而被問到為何自爆，戴先生表示，都因為得知海倫清桃的生母，欲向記者公開她的真實身分，因此決定自行先說出來，而臉書po文中說的「阿姨」其實指的就是她的生母，「表妹」則是她的親妹妹。
海倫清桃也透露，因為在台灣發展沒達到理想，「覺得非常辛苦、很白費」，身心俱疲近乎崩潰，才會興起吞藥拋下一切的念頭，但強調只是跟朋友聊天時說到這個想法，但沒有真的吃藥，很抱歉讓大家擔心。
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(中時電子報)
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