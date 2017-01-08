獅隊洋投佈局 2先發1救援

統一獅洋投布魯斯。（中時資料照片，劉宗龍攝）

統一獅連續3年無緣總冠軍賽，今年欲重返榮耀，除了教練團進行大改組外，新球季補強也持續在進行當中，領隊蘇泰安今天(8日)在開訓活動時透露，今年預計會找來包括布魯斯在內的3名洋投，也已鎖定1名去年季後被釋出的本土右投。

蘇泰安透露，昨日和球隊教練團開會後確定，今年洋投設定為2名先發和1名後援，去年為球隊貢獻11勝9敗的布魯斯確定留下，並將在2月下旬報到，獅隊也已鎖定2名先發洋投人選，將從中擇1。

另外還會找來1名救援投手，蘇泰安提到，該名洋投將會參與今年3月舉行的經典賽，但屆時若完成簽約，他在打完經典賽第一輪賽事後就將來台，預計3月球季開打前向獅隊報到。

至於本土投手補強方面，獅隊先前欲爭取增菘瑋失利，轉而把目標鎖定為另一名去年季後被釋出的右投，代總教練黃甘霖透露，球隊已有討論出人選，但還未展開網羅的動作，蘇泰安則表示，該名投手沒有參加去年底的戰力外測試，是稍微有點年紀的球員，希望能爭取他入隊成為今年一軍戰力。

統一獅今天在南紡購物中心開訓，但新球季薪資還未談妥，蘇泰安說：「談約的部分還要再努力一下，應該越來越接近了，目前談完大概7成5左右，希望能再這幾天就達成共識，讓大家心裡更篤定一點。」獅隊將在完成談薪對外公佈，但可以確定的是，今年整體薪資將下降。

(中時電子報)