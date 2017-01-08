安倍籲南韓撤除慰安婦少女像 以示誠意

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日本首相安倍晉三在今天播出的NHK電視節目中，就韓國釜山的日本總領事館前被設置象徵受害慰安婦的少女像一事表示「韓國方面必須切實拿出誠意」，表明要求撤除的態度。

共同社報導，關於就慰安婦問題達成的日韓共識，安倍敦促韓方履行稱「即便（朴槿惠總統的）政府出現更迭，履行共識是一個國家的信用問題」。該節目於6日錄製。

日韓兩國政府在2015年12月達成的共識中，確認了慰安婦問題得到「最終且不可逆的解決」。

根據該共識，日本向韓國設立的原慰安婦支援財團支付10億日圓（折合新台幣2.778億元）的資金，韓國對於首爾的日本大使館前設置少女像一事「將為恰當解決而努力」。

安倍在節目中介紹了這一背景，還表示為撤走大使館前的少女像「（韓國方面做出努力）是理所當然的」。

關於日美關係，安倍強調希望儘快與即將在20日就任的美國候任總統川普舉行會談，表示如能實現會談，將要求減輕沖繩縣的美軍基地負擔。安倍指出：「將告訴對方，減輕負擔可加深日美信賴關係，鞏固同盟。」

考慮到川普在選舉中提及日本負擔更多美軍駐留經費一事，安倍表示「（日美同盟）為亞太地區的和平穩定做出貢獻，其結果對美國經濟也有很大的積極影響，將切實說明這一實情」。他還表示將介紹跨太平洋夥伴協定（TPP）的意義。

對於去年12月與俄羅斯總統蒲亭會談中達成共識的為在北方四島進行「共同經濟活動」啟動磋商一事，安倍表示「毫無疑問對於締結和平條約有很大的積極意義」。

關於在南蘇丹參與聯合國維和行動（PKO）的陸上自衛隊，安倍明確表示：「當出現無法確保安全、順利執行任務的情況時，將毫不猶豫地撤回。」

關於明年9月自民黨總裁選舉中自身連續三次參選的可能性，安倍委婉表達意願稱「將通過積累成果，再就下一步如何做進行判斷」。他還強調：「首先要為不辜負國民的期待而每天竭盡全力。」

關於眾院解散及大選的時間，安倍指出：「目前完全沒有考慮。想的都是盡全力做好現在的工作。這種狀態會持續一段時間。」他並表示優先考慮使2017年度政府預算儘快獲得通過。1060108

(中央社)