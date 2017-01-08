巴格達炸彈攻擊13死 伊斯蘭國認犯案

我要評比

伊拉克維安人員和醫療機構人士表示，1名自殺炸彈客今天在巴格達一處果菜市場入口引爆汽車炸彈，造成13人死亡和至少50人受傷。聖戰團體伊斯蘭國（IS）已宣稱犯案。

內政部發言人馬安（Saad Maan）說：「士兵在賈米拉（Jamila）市場大門口發現1輛可疑汽車，便朝它開槍，不過車上恐怖分子隨即引爆汽車炸彈。」

消息人士說，爆炸發生在主要為什葉派穆斯林聚居的賈米拉（Jamila）地區。

路透社報導，聖戰團體伊斯蘭國（IS）已在網路發布聲明宣稱犯案。聲明中說，炸彈客鎖定「什葉派聚集之處」為攻擊目標。

伊拉克首都和其他城市一週多來發生一連串攻擊案，奪走數十條人命。（譯者：中央社劉文瑜）1060108

(中央社)