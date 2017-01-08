蕭敬騰人氣飆 新節目與林憶蓮同台競技

2007年參加「超級星光大道」踢館單元而爆紅的蕭敬騰，這幾年在兩岸人氣扶搖直上，他參加湖南衛視歌唱節目「歌手」（原名「我是歌手」），將與林憶蓮同台競技，令歌迷相當期待。

1987年出生的蕭敬騰，2007年參加歌唱節目「超級星光大道」踢館單元，以「新不了情」一曲挑戰楊宗緯，雖然失利，但他卻以渾厚高亢、爆發力十足的嗓音而一夕爆紅。

蕭敬騰隨即獲得天后張惠妹賞識，合唱「一眼瞬間」，一推出便登上歌曲排行榜榜首。2008年起，蕭敬騰開始推出個人新專輯，多張專輯在台灣、香港、中國大陸、澳門、星馬等地都獲得不錯銷售成績。

他當年出道時因靦腆不多話，被形容為「省話一哥」，還一度難倒主持天后藝人小S。不過，隨著人氣扶搖直上，如今蕭敬騰的綽號可多了，包括「多話一哥」、「老蕭」，以及逢演唱會必迎來大雨的「雨神」等。

蕭敬騰在台灣甫出道就獲得極高的人氣，許多歌迷把他駐唱時側錄影片大量上傳影音網站，這也讓還沒有登陸的他，已受到大陸粉絲的關注，因此，他2011年還獲邀上中國大陸中央電視台春節聯歡晚會。

不過，老蕭竟然在這個號稱有幾億人觀賞的節目中數度破音，但「塞翁失馬，焉知非福」，他在大陸開始有了全國性知名度。

2013年是蕭敬騰最風光的一年。他以「以愛之名」這張專輯，成為第24屆金曲歌王。同年，他遠赴中國大陸北京衛視參與第一季「最美和聲」歌唱真人秀節目，擔任導師，成為首季冠軍導師。

蕭敬騰接下來在北京衛視「最美和聲」續任導師，還蟬聯多屆冠軍導師。他在節目的演出，屢屢透過微博等社群網站瘋傳，讓他在大陸的人氣扶搖直上。

這幾年，他除了在台灣舉辦巡迴演唱會之外，在香港、中國大陸許多城市、美國等地也曾舉辦演唱會。

除了音樂本身外，老蕭還跨足大銀幕，2011年擔綱主演電影「殺手歐陽盆栽」，獲得第31屆香港電影金像獎「最佳新演員獎」。他2015年主演的愛情喜劇電影「一路驚喜」在中國大陸上映。

2015年，老蕭成為第53屆中華民國十大傑出青年。

老蕭近來最受歌迷關注的新聞是他確定參加湖南衛視王牌歌唱真人秀音樂節目「歌手」（原名「我是歌手」），最新一季節目預定1月21日開播。

除了老蕭外，香港歌手林憶蓮、馬來西亞歌手光良都將參加這季的「歌手」，其他確定參加的大陸歌手有譚晶、袁婭維、杜麗莎、迪瑪希等人。至於林志炫屆時將以「逆襲歌手」回歸。

老蕭與林憶蓮、光良、林志炫等人同台競技，會碰撞出什麼樣的火花，這已不少老蕭的歌迷滿心期待中。1060108

(中央社)