亞太高爾夫交流協會成軍 盼打造高爾夫旅遊重鎮

第一屆APG亞太高協盃球賽8日舉行開球儀式，由亞太高爾夫交流協會理事長張慶輝(左起)、曼都國際公司董事長袁孝椿、上海百利紡織公司董事長宋隆清、欣巴巴事業(股)公司董事長黃炯輝共同舉行開球儀式。(圖／君鴻國際酒店)

這場球賽，吸引來自亞太地區企業界負責人及CEO約150人踴躍參加。(圖／君鴻國際酒店)

「亞太高爾夫交流協會(簡稱APG)」今(8)日正式成軍，為慶祝成立，特別在高雄信誼高爾夫球場主辦「2017第一屆APG亞太高協盃高爾夫球賽」，該協會希望藉由建立跨區域跨界的交流平台，吸引海外及台灣中北部愛好高爾夫運動者到南台灣打球，拓展體育觀光，協助南台灣打造成為高爾夫旅遊重鎮。

該協會指定擁有海景視野及美食特色的高雄地標「君鴻國際酒店」為入住酒店，結合高爾夫球場及相關業界，規畫每年主辦多次高爾夫活動，並可安排另增加挑戰不同球場的打球，以及深度體驗文化之套裝旅遊行程，依個別需求提供客製化、優質一條龍服務的高爾夫球之旅。

第一屆APG亞太高協盃球賽於1/8上午11時舉行開球儀式，由亞太高爾夫交流協會理事長張慶輝、曼都國際公司董事長袁孝椿、上海百利紡織公司董事長宋隆清、欣巴巴事業(股)公司董事長黃炯輝共同舉行開球儀式，計有來自亞太地區企業界負責人及CEO約150人踴躍參加，與賽者對能親自到南台灣體驗打球的樂趣都感到興致勃勃。

張慶輝指出，這個平台可以提供亞太企業交流合作商機，以致吸引來自中國大陸、港澳、日韓、東南亞及台灣中北部的企業界負責人與CEO，樂意到擁有最宜人氣候和高CP值等優勢條件的南台灣揮桿旅遊，享受濃濃的人情味、美景與在地美食，並能體驗文化和獨特人文景觀，因為深具特色並予人深刻印象，他相信今後還會有更多人樂此不疲來參加活動。

參加這次比賽者主要包括台灣上市櫃協會、港都會、上海上市櫃企業負責人及CEO、中華兩岸EMBA聯合會、太平洋聯盟、中山大學校友總會及EMBA、逢甲大學校友總會及日韓企業界人士等，有不少人是第一次來，他們認為來高雄打球「實在太棒了！」，高CP值遠超過海南三亞，他們今後還想再來。也有多位已連續來了幾次，顯示南台灣提供打球旅遊的優質服務受到肯定且令人喜愛。

由於參與這個平台可以直接接觸頂級客群並博得商機，以致這次球賽吸引了勞斯萊斯汽車、PAGANI超跑車等30多家廠商贊助，獎品豐富，使得當天晚上在君鴻酒店41樓星光廳舉行的頒獎晚宴上，頒發個人獎和抽到幸運獎者的獎品特多，物超所值，賓主盡歡。

(工商)