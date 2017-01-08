認製造行情 海倫清桃真開保時捷964？

海倫清桃說買保時捷真相（圖／取材自海倫清桃臉書）

海倫清桃今出面說明身世、婚姻、學歷風波。（圖／本報系資料照片）

女星海倫清桃今（8日）早在臉書暗指自己結過婚、流產，引發外界熱議，下午她出面說明身世、婚姻、學歷風波，流淚認隱瞞與戴先生18年婚姻，而海倫清桃曾發文曬保時捷964，被問起買名車是真是假，海倫清桃也說出真相。

戴先生在記者會透露，他賣房讓海倫清桃治裝，坦言手錶、皮包都是他的幫助，並透露「2008的金融海嘯，我們破產了」，而海倫清桃過去在臉書曬名車，她曾坦言：「964很嬌嫩，當成代步車很傷本」，在記者會被問到保時捷跑車，海倫清桃表示：「保時捷是我們很辛苦才買到的」。

海倫清桃坦言，儘管丈夫投資失利，哥哥（指戴先生）仍一直在幫她製造行情「雖然我是個越南人，但我還是開了一個跑車」，並感性說：「我對哥哥很好，他對我也很好，他這十幾年就當一個隱形人，一直保護我，我很感謝哥哥」。

(中時電子報)