陸在斯里蘭卡開發港口　居民抗議爆衝突

我要評比

為突破美國的海上圍堵，中國大陸資金大舉投入南亞基礎建設以求突破。但在斯里蘭卡，大批民眾7日聚集抗議斯國政府將一處港口及周邊土地長租給陸企經營99年，導致當地民眾被迫遷居。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，斯里蘭卡南部的赫班托達（Hambantota）港及周邊土地，被斯國政府租給中國大陸企業作為產業園區經營，租期長達99年。雙方7日並在當地舉行開工儀式。

報導指出，由於這項開發案實施後，赫班托達港附近的數千名居民將被迫遷居，當地居民7日因此聚集在開工儀式現場外抗議，並向警察投擲石塊，警方則使用催淚彈和高壓水炮還擊。

報導說，包括3名斯里蘭卡警察在內的至少21人在衝突中受傷，並有52名示威者被捕。而在衝突發生時，斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）及中國大陸駐斯里蘭卡大使易先良正出席開工儀式。

反對這項開發案的斯里蘭卡人士表示，當地正變成「中國殖民地」。但斯里蘭卡政府宣稱，被遷移的村民將得到新的土地。

這項報導提到，斯里蘭卡長達26年的內戰在2009年結束後，中國大陸便大舉投資斯國的基礎建設項目，而這也是中國大陸在南亞實施「珍珠鏈」戰略，試圖增強影響力的作法之一，卻也引起不少爭議，其中印度更充滿疑慮。1060108

(中央社)