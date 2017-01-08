秦金生猝逝 宋楚瑜赴往生室慰問家屬

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親民黨秘書長秦金生傳出心肌梗塞送醫不治，黨主席宋楚瑜接獲噩耗，趕赴林口長庚醫院往生室慰問家屬，離開時神情哀戚，並未發表談話。

秦金生上午起床後外出運動，突然身體不適，緊急送往林口長庚醫院急救，仍宣告不治，享壽70歲。

親民黨主席宋楚瑜聞訊，隨即趕赴林口長庚醫院，前往醫院往生室弔唁老友並慰問家屬，步出往生室時神情哀慟，不發一語搭車離去。1060108

(中央社)