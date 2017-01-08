女性投入中市府青年加農 大出「蜂」頭
「我堅信農業永遠不會退流行！」從事廣告策畫的謝惠清決定轉換跑道，選擇的是農業這條路，而且還是養蜂業，她說，本來是門外漢，參加台中市府「青年加農 賢拜計畫」，跟隨養蜂達人王朝立學習養蜂技術，終於一圓女農夢。
農業局舉辦「青年加農、賢拜計畫」邁入第2屆，吸引來自各行各業對農業有興趣的年輕人搭上農業列車，謝惠清擔心沒有農業背景不會獲選，得知入選時，好像接到工作錄取通知的欣喜。
「嗡嗡嗡，大家一起去做工！」謝惠清說，喜歡蜂蜜的勤勞，加上看到農委會出版《女農筆記》12名從農女性故事帶來的勇氣，市府也為年輕人投入農業開闢一條捷徑。
謝惠清跟著「賢拜」老師王朝立學養蜂，王朝立笑說，剛開始懷疑她能撐多久，但半年過去她依然留在養蜂場，年輕人吃的了苦，為農業注入新生力軍。
她也透露，想的與實際做的不一樣，寫報名計畫時把一切設想得太美好，養蜂的學問博大精深，要了解蜜蜂習性，還要掌握花令時節、花期，及農作物用藥等影響。
「呷蜜不知採蜜苦！」謝惠清表示，「賢拜」連開車時都眼觀四面，看哪裡有蜜源適合放置蜂箱，而且投入養蜂第一件事就是不要怕被蜂螫，未來結訓後，或許不一定要養蜂，但無論種植果樹、菜園，同樣可以在農業創造自己的品牌商機。
(中時)
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