地母廟頒清寒優秀獎助學金 173萬助303名學子

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▲埔里鎮財團法人寶湖宮天地堂地母廟舉辦兒童繪畫比賽暨清寒優秀獎助學金頒獎，吸引滿場人潮。（楊樹煌攝）

▲立委馬文君出席地母廟兒童繪畫比賽暨清寒優秀獎助學金頒獎典禮，並主持頒獎。右坐者為地母廟董事長林秋堂。（楊樹煌攝）

全國地母廟總壇埔里鎮財團法人寶湖宮天地堂地母廟繼日前捐贈埔里警分局偵防車後，今〈8〉日又舉辦兒童青少年繪畫比賽頒獎及清寒優秀學生獎助金頒發，共有303位清寒優秀學生受獎，共頒出173萬2千元獎助學金。

埔里鎮財團法人寶湖宮天地堂地母廟今天舉行兩項頒獎大典，立委馬文君、縣議員吳國昌、埔里鎮長周義雄及埔里鎮民代表潘萬褔等都應邀列席並頒獎。

頒獎首先頒發兒童青少年繪畫比賽獎，有幼兒組、國小高、中、低年組及國中組，共有林泓宇等15位獲前3名，各獲2000元、1500元及1000元獎金和獎狀，另有優選600元、佳作300元。

清寒獎助學金有國中組67名，每人3000元、高中職103名，每人5000元、專科組24名，每人6000元、大學院校組109名，每人8000元，共303人，頒出173萬2千元獎助學金。

(中時)