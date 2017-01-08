浙江女騎車摔倒死亡 疑圍巾勒脖惹禍

大陸浙江45歲的陳女士騎著電動車回家，突然就摔倒了。這並不嚴重的小意外，卻因為脖子上的圍巾，而讓她因此死亡。

《錢江晚報》報導，陳女士前天晚間騎著電動車走在九溪附近的馬路上，突然摔倒在路邊。目擊者馬上撥打了120。醫護人員將她緊急送往浙江醫院急救，到院前已呈心肺功能停止狀態。

醫生急救了80分鐘，還是沒能讓陳女士的心臟重新跳動。經查，可能是脖子上的兩公尺圍巾惹禍。圍巾是羊絨做的，特別長，在脖子上繞了一圈之後，兩端加起來還有1公尺多長掛在身邊。

醫生發現，死者的脖子有很明顯的傷痕。頸部正面有大概10幾公分被勒出來的印子，還有皮下的淤血，口唇也發紫，這是缺氧的現象。初步研判，可能是在摔倒的過程中，圍巾勒住脖子導致頸椎受傷，直接造成呼吸、心跳暫停，最終去世。醫生認為，這樣的頸椎受傷，相當於截斷了大腦中樞和心肺的通道。

(旺報)