金酒簡偉儒30分新高 仍不敵達欣
超級籃球聯賽（SBL）生涯邁入第3季的金酒球員簡偉儒，今天面對達欣轟進生涯新高的30分，助球隊在第4節超前，但達欣有長人布拉壓陣，金酒仍以76比78吞下4連敗。
達欣首節以25比24領先，第2節單節達欣快速反擊，其中周儀翔頻頻切入得手，達欣單節15投9中，打出22比6的攻勢，拉開至雙位數領先，以47比30進入下半場。
下半場達欣持續領先，但金酒逐漸縮小落後，第4節金酒靠著簡偉儒的三分外線、菲爾普斯（Eugene Phelps）和蕭順議的罰球，以及李秉鴻的抄截快攻終於超前，不過達欣靠著布拉（Sim Bhullar）在禁區逞威，再度要回領先。
追分時刻菲爾普斯走步違例，李秉鴻的跳投也失手，金酒接下來採取犯規戰術爭取時間；最後10.66秒，金酒搶投三分球，可惜簡偉儒和蘇奕晉接連失手，沒有演出逆轉秀。
簡偉儒30分7籃板2助攻1抄截，三分球15投7中；達欣布拉24分20籃板、周儀翔19分4籃板4助攻1抄截。
周儀翔在這場比賽頻頻切入，他表示，因為對方試圖壓迫上來防守，所以利用切入找機會；布拉認為，雖然最後幾分鐘球隊打的有點艱辛，但很開心還是能拿下勝利。1060108
(中央社)
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