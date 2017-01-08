秦金生過世 親民黨：至感哀悼

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親民黨今天傍晚發布新聞稿指出，親民黨秘書長秦金生已於上午因心肌梗塞送醫不治，親民黨全黨至感哀悼。

親民黨主席宋楚瑜聞訊後至感哀痛，立刻趕往醫院，慰問家屬並協助家屬處理相關善後事宜。

新聞稿指出，秦金生歷任國民黨南投縣、新竹縣、台北縣等地方黨部主委、台灣省政府省政委員、省訓團教育長、省政府副秘書長、親民黨秘書長等多項黨政要職，平日勤於奔走基層，溝通各方意見，自親民黨創黨以來，忠誠盡責，廣結善緣，為國為民，盡心奉獻，為兩岸和平與政黨工作，貢獻良多。

親民黨表示，秦金生今天突然離世，全黨上下及各方好友都至感震驚與悲傷，並感謝各界關心與慰問。1060108

(中央社)