14日冷氣團到 中部以北下探13度

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根據中央氣象局未來一週天氣預報，14日、15日受大陸冷氣團影響，中部以北低溫下探攝氏13度。

氣象局說，今明兩天台灣受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區仍溫暖，11、12日東北季風稍減弱，氣溫略回升。

不過，13日大陸冷氣團逐漸南下，各地氣溫下降，氣象局預測，14、15日中部以北空曠地區低溫下探13度，南部低溫約15度。

14、15日北部、東北部白天氣溫高溫約16、17度，中部及花蓮17至20度，南部及台東約19至22度。1060108

(中央社)