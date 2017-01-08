14日冷氣團到 中部以北下探13度
根據中央氣象局未來一週天氣預報，14日、15日受大陸冷氣團影響，中部以北低溫下探攝氏13度。
氣象局說，今明兩天台灣受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區仍溫暖，11、12日東北季風稍減弱，氣溫略回升。
不過，13日大陸冷氣團逐漸南下，各地氣溫下降，氣象局預測，14、15日中部以北空曠地區低溫下探13度，南部低溫約15度。
14、15日北部、東北部白天氣溫高溫約16、17度，中部及花蓮17至20度，南部及台東約19至22度。1060108
(中央社)
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