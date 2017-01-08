台日交流 台南金澤兩市議會簽友好協定

台南市議會由議長賴美惠帶領組成赴日交流訪問團，今天在日本石川縣金澤市與金澤市議會簽訂友好交流協定，希望雙方友誼長久，合作更上一層樓。

台南市議會赴日交流訪問團由賴美惠領軍，成員包括議員侯澄財、李退之、林宜瑾、蔡蘇秋金、林志展、王錦德、蔡旺詮與陸美祈等人。友好交流協定在台北駐大阪經濟文化辦事處處長陳訓養等人見證下，由賴美惠與金澤市議會議長福田太郎共同簽署。

賴美惠表示，台南與金澤深厚的緣份來自興建嘉南大圳的技師八田與一；這幾年雙方交流頻繁，包括兩地小學結盟姐妹校、台南市每年為八田與一舉辦追思紀念活動等。去年0206地震，台南收到來自石川與金澤的捐款與關懷，這份溫暖台南市民銘記在心。

她說，此行不僅帶來府城鄉親的感謝，同時也與金澤市議會簽署友好交流協定，一方面象徵兩市堅定的友誼，同時也期許日後發揮一加一大於二的力量，讓彼此更繁榮進步。

福田太郎表示，期盼許久終於如期簽訂，期許這份交流協定為雙方友誼長存奠立基石，進一步提升文化、經貿、觀光等交流。

台南市議會指出，雙方此次互簽友好交流協定，台南市與金澤仍將每年輪流舉辦「金澤週」、「台南週」等活動，促進城市交流互訪。1060108

(中央社)