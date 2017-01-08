遭撞漁船與友船、海巡會合 今拖船返港
昨日凌晨3時許，屏東東港籍延繩釣漁船「祥湧6號」，遭賴比瑞亞籍貨櫃輪追撞，當時一度傳有沉船危險，今友船「金昌6號」與海巡署的「台東艦」先後抵達「祥」船所在位置，海巡對雙方蒐證與確認人員平安後，目前3艘船都已在返港途中，預計12日抵達台灣。
載有2台8印尼船員的東港籍漁船「祥湧6號」，昨日3時40分在鵝鑾鼻東南方510浬處，遭賴比瑞亞籍商船從左後方撞上，造成2船艙進水，陷入沉船危機，經通報，海洋巡防總局指派位於台菲海域執勤的「台東艦」，趕赴肇事海域救援與蒐證，
今凌晨2時30分抵達的友船「金昌6號」，先將10名船員接上船，後將繩索綁好，準備拖帶「祥」船，「台東艦」8時30分抵達後，先是對雙方進行蒐證與訪談，再戒護2船返回東港，預計12日抵達台灣。
海巡總局表示，「祥」船進水情況已控制住，人員都平安，台東艦也針對船隻碰撞點、肇事貨輪船長、輪機長、當值人員及漁船船長進行訪談，並蒐集雙方人員適航證書、貨輪各項航行紀錄等資料。
海巡總局指出，初步蒐證顯示，案發當時雙方都在航行中未作業，貨輪右舷擦撞「祥」船左舷，造成漁船部分艙壁破裂進水，該事件是民事案件，蒐證結果將函送航港局作海事調查以釐清肇事責任，目前也已委託台灣海運公司，進行後續調查及賠償事宜。
(中時)
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