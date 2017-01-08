美評論稱F-35難補救 建議川普中止

美國空軍與陸戰隊稱F-35已具有初始作戰能力，但國家評論的作者費登堡卻並不信。(圖/美國空軍)

美國總統當選人川普多次表示他對F-35聯合打擊戰機的不滿，前陣子在推特上再提這件事，建議波音公司提出新戰機的報價，讓他可以替換F-35。美國軍方則努力捍衛F-35計畫，在各個軍事評論網強調F-35無法被其他次等戰機取代。不過《國家評論》雜誌(National Review)卻獨排眾議，批評F-35是「美國航空工業史上最大的失敗之一」，力勸川普在上任後應盡快結束這一「沒有前景」的計劃。

與F-16相比，F-35的研發問題顯得多很多。(圖/美國空軍)

《國家評論》雜誌的專欄作家，工程師麥克·費登堡(Mike Fredenburg)發表名為「總統先生，請取消F-35」文章，認為F-35已耗費20年的光陰與難以計數的金額，現在必須果斷處理，否則昂貴卻又低能低落的F-35，將會未來幾十年會繼續告成極其巨大的負面影響。

費登堡認為，雖然美國空軍與陸戰隊稱，他們的F-35戰機已經達到「初始作戰能力」（IOC）。但是他們顯然沒說實話。F-35計劃執行官克里斯.伯格登中將(Chris Bogdan)坦承：F-35還不到可實戰的階段。該是面對現實時候了，F-35的致命失誤早在20年前就已種下，當三軍通用的聯合打擊戰機計畫提出之時，就已經注定這種戰機將絕不可能穩定可靠，永遠受困於過重、複雜、引擎散熱毛病，以及為了解決這些問題而不斷追加的補救成本。 週三透露的海軍的F-35C缺陷，提供了該計畫失敗的最新的證據。F-35C在彈射起飛會造成飛行員的劇烈疼痛或是空間迷向，海軍飛行員的證詞已經證明F-35C是個不合格的艦載戰機。製造商說F-35C更改設計需要幾年的時間，但是別忘了這個問題已經存了好幾年，卻一直被製造商隱暪，換言之他們這幾年來都無法解決，一直被現在被曝光為止。這種欺騙可能牽涉到政治，F-35計畫在國會有許多支持者，與上千萬美元的交易利潤有關。在以往，如此問題叢生的武器計畫一定會被中止，但是這麼多年來，國會不斷的給F-35方便之門。

文章稱，相比以往的美國戰機，F-15和F-16都在8年內就完成了「初始作戰能力」，並在隨後的幾年就完成了全部戰機換裝。可是F-35的換裝速度極慢，費用極為昂貴，而且實際操作成本可能與F-22接近，達到6萬2千美元；更慘的是出勤架次低落，由於維修時間太長，F-35每月的實際飛行時數可能只有30~40小時，而它的載彈量卻又低於它的假想對手Su-35，僅管F-35有匿蹤能力，掛彈量太小仍是極大的弱點，意味著任務執行率低下。

作者也不相信F-35可以如美軍所稱的那樣「至少服役到2080年」，他認為在20年後F-35就可能已跟不上時代，事實上，F-35所安裝的各種先進設備，比如光電瞄準設備(Electro-Optical Targeting System ,EOTS) 在不久之後就會落伍，會有更先進的版本推出，而且也能安裝在美國現役的F-15、F-16、F/A-18上。F-15、F-16、F/A-18最令人稱道的是改裝彈性，可是這個優點在F-35身上並不具備。

作者認為，唯一補救F-35的方法就是中止它，推出可行的替代戰機方案都比繼續硬著頭皮使用F-35來的好，他最後再次強調「總統先生，請取消F-35。」

(中時電子報)