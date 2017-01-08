小明明驟逝 昔日歌仔戲天王葉青回應了

葉青(左)近年常獲邀出席座談會，為歌仔戲傳承盡一份心力。(取自臉書)

小明明驟逝，令戲迷不捨。(取自臉書)

施易男和媽媽感情深厚。(取自臉書)

葉青昔日風采。(取自臉書)

施易男的母親小明明才剛歡度生日，沒想到7日清晨不慎跌倒重創後腦杓，緊急送醫後仍不治，享壽75歲。與母親感情深厚的施易男，對突如其來的噩耗受極大打擊，事發後臉書沉默24小時，今透過粉絲專頁管理員代發文，感謝眾人關心，表示會「很堅強的面對」、「易男現在很堅強的面對以及忙碌的處理後續，你們的關心他都收到了，請見諒無法一一的與大家回覆」。

小明明與柳青、楊麗花、葉青被封為台灣歌仔戲界「四大天王」，小生扮相俊逸，4人稱霸一時。葉青今天剛從香港回台，表示「突然聽到噩耗心裡很難過，但願她一路好走」，她提到民國64年在台視跟小明明合作過一部《介子推》就沒有再合作，後來小明明在華視演中午檔的時段，她在71年進華視演晚上7點半到8點時段，互動雖不頻繁，但曾有同事之情，對小明明驟逝還是很不捨。

(中時)