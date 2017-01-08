演戲台詞只念1234 配音員爆「數字先生」是他！

保劍鋒遭配音員爆料演戲不念詞只說數字。（圖／取材自保劍鋒微博）

配音員張澎去年爆保劍鋒是「數字先生」，現文章已刪除。（圖／取材自微博）

保劍鋒努氣沖沖發文反駁。（圖／取材自保劍鋒微博）

大陸實力派演員劉濤和知名主持人金星，日前都曾爆有新生代女星演戲時不背台詞，僅念出一大串數字，事後再靠幕後配音完成，引發網友猜測2人說的「數字小姐」是否為同一人；而近日再有配音員跳出來爆料還有位「數字先生」，並揭露其真實身分。

配音員張澎過去曾為《鹿鼎記》、《新版水滸傳》等多部作品配音，去年9月他在微博表示錄過最鬧的一部戲是《永樂英雄兒女》，並直接點名曾演過《又見一簾幽夢》的41歲男星保劍鋒，「不好好說詞，有許多場景是在數數，他數八個數我得配十幾二十多個字，大段的台詞全靠我給配上」，感嘆配音員的不容易，「忙了半天，誰也不會說配音演員一個好」，但現在該文章已遭刪除。

「數字先生」身分一曝光，不少網友質疑張澎在炒作新聞，而保劍鋒本人也憤怒發文闢謠，「這世上真是什麼鳥都有」，指對方滿嘴胡言、詆毀他人，並透露他在片場會讓場記特別標註他的台詞處理，以免後期配音人員配的不到位，「你為何要侮辱我的專業」，並強調他合作過無數人，大家都清楚他的工作態度，「彼此尊重，相互促進學習才會有好的作品」，最後向張澎喊話「霧霾已重，請你嘴下積德！」

(中時電子報)