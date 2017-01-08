抗議釜山立慰安婦銅像 日本大使9日返國

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共同社報導，日本與南韓外交消息人士今天透露，日本駐韓國大使長嶺安政將於9日臨時回國。

這是日本政府針對位於韓國南部釜山的日本總領事館前被設置慰安婦少女像一事，所宣布對抗措施的一部分。

日韓兩國之間，2012年8月為抗議當時的韓國總統李明博登上竹島（韓國名獨島），日本政府曾臨時召回了駐韓大使武藤正敏，12天後武藤返回了韓國。

日韓消息人士指出「李明博登上竹島一事比此次設置慰安婦像更為嚴重」，預計長嶺臨時回國的時間會比2012年時要短，估計為1週左右。

同時，韓聯社報導，據韓國外交消息人士今天透露，日本政府為抗議韓國民間團體在日本駐釜山總領事館前設立慰安婦少女像，日前宣布召回日本駐韓大使長嶺安政和駐釜山總領事森本康敬，兩人將於9日啟程回國。

有觀察認為，鑒於日本政府依舊認為需持續發展韓日關係以及落實韓日慰安婦協定，因此長嶺安政離開工作崗位時間不會很長。

韓國外交部長官尹炳世本月6日下午在首爾外交部大樓與日本駐韓大使長嶺安政進行面談。

尹炳世對日本政府以抗議韓國民間團體在日本駐釜山總領館前立慰安婦銅像為由採取召回措施表示遺憾。尹炳世和長嶺安政重申切實落實韓日慰安婦協議的原有立場，並一致同意基於兩國政府互信持續發展兩國關係。1060108

(中央社)